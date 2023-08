MN - Pellegrino-Milan, ecco la prima richiesta del Platense

Il Milan è sul difensore centrale del Platense, Marco Pellegrino, che rientra in una short-list di tre/quattro profili che il club sta valutando. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, la prima richiesta del Platense è di 8 milioni per il cartellino del suo giocatore: l'italo-argentino, dunque, non ha una clausola rescissoria; il Milan, però, punterebbe ad un esborso più basso.





di Pietro Mazzara.