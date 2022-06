MN - Tomori-Milan, trattativa per il rinnovo a buon punto

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è Fikayo Tomori (24) si sono scelti un anno e mezzo fa. I sei mesi di prestito andati benissimo hanno portato il club rossonero ad esercitare il riscatto dal Chelsea per circa 29 milioni di euro a giugno scorso. Il difensore inglese è stato fondamentale per la conquista dello scudetto del Milan, e sono iniziati già da qualche settimana i dialoghi per il suo prolungamento. Attualmente ha un contratto in scadenza al 2025 e il suo entourage ha già raggiunto una base d’intesa per estendere il contratto con adeguamento economico a oltre 3 milioni di euro più bonus. Dialoghi molto positivi, la dirigenza vuole assolutamente blindare un giocatore così importante. Si entrerà nella fase conclusiva dell’affare tra qualche giorno, in attesa della firma sul rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara.

di Antonio Vitiello