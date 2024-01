15 anni fa il primo gol in rossonero di Beckham in un Bologna-Milan

vedi letture

25 gennaio 2009. In occasione di un freddo Bologna-Milan valido per la 20esima giornata di Serie A della stagione 2008/2009 David Beckham segnò il suo primo gol in maglia rossonera.

La leggenda inglese, appena arrivata dalla calda Los Angeles, con la sua iconica casacca a maniche lunghe viene schierato da Carlo Ancelotti subito titolare in un centrocampo a tre al fianco di Pirlo ed Ambrosini. Quel pomeriggio non iniziò nel migliore dei modi per i rossoneri, visto che il Bologna andò addirittura in vantaggio dopo 10' scarsi grazie al solito Marco Di Vaio. Nonostante un inaspettato inizio in salita, il Milan decide di salire in cattedra ribaltando velocemente la situazione prima con Seedorf (13') e poi con un doppio, straripante, Ricardo Kakà (17'-43'). A chiudere i giochi quel giorno al Dall'Ara fu proprio David Beckham, che al 59' trafisse Antonioli con una saetta sul suo palo dopo l'assist di Seedorf.