17 dicembre 2017, Kakà chiude la carriera e lascia il calcio giocato

Il 17 dicembre 2017, Ricardo Izecson dos Santos Leite, in arte Kakà, si ritirava ufficialmente dal calcio giocato a 35 anni e mezzo. La decisione fu comunicata con un post pubblicato sui suoi profili social in cui scrisse: “È stato molto di più rispetto a quanto pensassi. Ora sono pronto per un nuovo viaggio”. Kakà è stato un gioiello del Milan di Carlo Ancelotti, vincitore del Pallone d’Oro nel 2007, una bandiera che i tifosi hanno amato fin dal primo momento che è arrivato in rossonero. Poi l’addio doloroso al Real Madrid, prima di tornare in rossonero per la stagione 2013/2025. In totale Kakà con il Milan ha giocato 307 partite e segnato 104 reti. Il suo palmares con il Diavolo parla di un campionato, una Supercoppa Italiana, una Champions League, due Supercoppe Europee e un Mondiale per Club. Chiude la carriera con gli Orlando City, dopo un breve ritorno al San Paolo, squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio a 19 anni.