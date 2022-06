MilanNews.it

Il 17 giugno 2001, Federico Giunti ha giocato la sua ultima partita con la maglia del Milan: era un Reggina-Milan valido per la 34^ giornata di Serie A e l'ex centrocampista ed ex tecnico della Primavera milanista giocò tutto il match che si concluse 2-1 per gli emiliani (per il Diavolo gol di Kaladze).