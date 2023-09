20 settembre... 2001: l'esordio in rossonero di Andrea Pirlo

20 settembre 2001: il Milan è impegnato in trasferta contro il Bate Borisov per il primo turno di Coppa Uefa. I rossoneri portano a casa la partita per 2-0 grazie a Javi Moreno e Shevchenko, ma quella partita racconta anche un'altra storia, quella del debutto con la maglia del Milan per Andrea Pirlo, alla prima di 401 presenze totalizzate in 10 stagioni, con 41 gol all'attivo.