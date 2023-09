21 anni fa il primo gol con la maglia del Milan per Clarence Seedorf

21 settembre 2002: Milan-Perugia, terza giornata di campionato. A San Siro il Milan domina e porta a casa un netto 3-0, con gol di Maldini, Inzaghi e Clarence Seedorf. Per l'olandese si tratta del primo gol in rossonero: il suo bilancio totale con il Milan ne riporta ben 62, collezionati in 432 presenze nell'arco di dieci stagioni.