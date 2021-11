Il 22 novembre 2012, in occasione di Anderlecht-Milan di Champions League, Alexandre Pato ha giocato la sua ultima partita e ha segnato il suo ultimo gol in maglia rossonera: entrato in campo al 67' al posto di Bojan, il brasiliano ha siglato al 91' la rete del definitivo 3-1 per il Diavolo su assist di El Shaarawy.