Il 24 maggio 1955, in occasione della finale di Champions League tra Ajax e Milan, Daniele Massaro ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera: l'ex attaccante giocò titolare e rimase in campo fino all'89' prima di essere sostituito da Eranio. Il match si concluse con la vittoria degli olandesi per 1-0 (gol di Kluivert).