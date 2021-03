Il 24 marzo 2012, in occasione di un Milan-Roma valido per la 29^ giornata di Serie A, Thiago Silva ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera: il brasiliano partì titolare, ma all'11' fu costretto ad uscire per un problema muscolare. Il match si concluse poi 2-1 per il Diavolo grazie ad una doppietta di Ibrahimovic.