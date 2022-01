Il 27 gennaio 1949, in occasione di un Milan-Pro Patria valido per la 18^ giornata di Serie A, Gunnar Nordahl ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera e ha segnato anche la sua prima rete milanista. La sfida terminò 3-2 per il Diavolo e l'ex attaccante svedese siglò il gol del momentaneo 2-1 per il Milan.