3 anni fa il debutto in rossonero di Jens Petter Hauge

4 ottobre 2020: terza giornata di Serie A, è Milan-Spezia a San Siro. I rossoneri vincono 3-0 grazie alla doppietta di Leao e al gol di Theo Hernandez (e speriamo sia di buon auspicio per oggi), e al minuto 71 fa il suo ingresso Jens Petter Hauge: il giovane norvegese fa il suo debutto con la maglia rossonera. Il suo score con il Milan è di 5 gol in 24 presenze, nell'unica stagione disputata in rossonero, prima che la dirigenza decidesse di non investire su di lui lasciandolo partire.