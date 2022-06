MilanNews.it

Il 3 giugno 1956, in un Milan-Lazio valido per la 34^ giornata di Serie A, Gunner Nordahl ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera. Quel giorno, lo svedese segnò anche il suo ultimo gol da giocatore milanista, portando momentaneamente in vantaggio il Diavolo dopo appena 5' (la gara si concluse poi 3-1 per i biancocelesti).