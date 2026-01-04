4 gennaio 1987: il primo gol in rossonero di Paolo Maldini

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:25Gli ex
di Enrico Ferrazzi

Esattamente 39 anni fa, il 4 gennaio 1987, Paolo Maldini, ex terzino ed ex dirigente milanista, ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera in un Como-Milan, valido per la 14^ giornata di Serie A e terminato 1-0 per il Diavolo. Maldini ribattè in rete una corta respinta del portiere avversario dopo un colpo di testa di Virdis. 

Questo il tabellino della partita riportato da magliarossonera.it:

COMO-MILAN 0-1

Reti: 62' P. Maldini

COMO: Paradisi, Tempestilli, Bruno, Centi, Maccoppi, Albiero, Moz, Invernizzi, Mattei, Notaristefano (85' Guerrini), Todesco (76' Mazzuccato) - All.: Mondonico

MILAN: G. Galli, Tassotti, Bonetti, Baresi, Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni, Wilkins, Galderisi, Massaro, Virdis - All.: Liedholm

Arbitro: Pairetto