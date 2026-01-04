4 gennaio 1987: il primo gol in rossonero di Paolo Maldini
MilanNews.it
Esattamente 39 anni fa, il 4 gennaio 1987, Paolo Maldini, ex terzino ed ex dirigente milanista, ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera in un Como-Milan, valido per la 14^ giornata di Serie A e terminato 1-0 per il Diavolo. Maldini ribattè in rete una corta respinta del portiere avversario dopo un colpo di testa di Virdis.
Questo il tabellino della partita riportato da magliarossonera.it:
COMO-MILAN 0-1
Reti: 62' P. Maldini
COMO: Paradisi, Tempestilli, Bruno, Centi, Maccoppi, Albiero, Moz, Invernizzi, Mattei, Notaristefano (85' Guerrini), Todesco (76' Mazzuccato) - All.: Mondonico
MILAN: G. Galli, Tassotti, Bonetti, Baresi, Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni, Wilkins, Galderisi, Massaro, Virdis - All.: Liedholm
Arbitro: Pairetto
Pubblicità
Gli ex
Le più lette
1 Sky Sport DE - Forte pressing del Fenerbahçe per Nkunku, al momento il francese vuole restare al Milan
4 Nesta racconta: "Sono stato male, passaggio al Milan traumatico. Poi, grazie a Rinone e a Pirlo, mi sono divertito ogni giorno"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Luca SerafiniLo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze)
Franco OrdineMercato Milan: si rischia troppo. Per il calendario, chi si lamenta si rivolga al presidente Scaroni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com