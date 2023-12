5 anni fa ci lasciava Gigi Radice: il ricordo del Monza

(ANSA) - MONZA, 07 DIC - A cinque anni esatti dalla morte, avvenuta il 7 dicembre 2018, il Monza ricorda l'ex alleantore Gigi Radice. In biancorosso in due riprese a fine anni Sessanta e poi nel 1997, Radice nacque a Cesano Maderno e morì a Monza. "Impossibile dimenticarlo. Un lunga carriera vincente prima da calciatore e poi da allenatore, con i colori biancorossi nel destino", scrive in un comunicato a firma Adriano Galliani l'Ac Monza "La sua vita in panchina comincia da Monza, dove centra subito la promozione in Serie B nel 1966/67.

E dopo 30 anni di esperienze in giro per l'Italia, tra cui quella al Torino che conduce alla vittoria dello scudetto nel 1976, torna proprio a Monza per concludere la sua storia romantica con un'altra promozione in Serie B. Pronunciando quella frase che nessun tifoso biancorosso dimenticherà mai: 'II Monza è il mio Real Madrid'. Ci manchi Gigi, caro amico mio". (ANSA).