6 settembre 1958: esordio e primo gol di Altafini con la maglia del Milan

Il 6 settembre 1958, Josè Altafini ha fatto il suo esordio in gare ufficiali con il Milan: l'ex attaccante rossonero ha infatti debuttato in rossonero in un match valido per i quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Durante il match, che terminò con la vittoria degli emiliani per 4-2, il brasiliano ha segnato anche la sua prima rete con il Diavolo.