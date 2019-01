L'8 gennaio 1998, in occasione del derby contro l'Inter valido per i quarti di finale di andata di Coppa Italia, Dejan Savicevic, indimenticato campione rossonero, ha segnato la sua ultima rete con la maglia del Milan: il match terminò 5-0 per il Diavolo e il Genio siglò il gol del momentaneo 3-0.