8 gennaio 1998, il Milan vince 5-0 il derby di Coppa Italia: Savicevic segna il suo ultimo gol rossonero

L'8 gennaio 1998, il Milan ha battuto 5-0 l'Inter in un match valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia: in quella partita, Dejan Savicevic siglò la sua ultima rete con la maglia rossonera. Gli altri gol sono stati invece segnati da Albertini su rigore, Ganz, Nilsen e autorete di Colonnese.

MILAN-INTERNAZIONALE 5-0

Reti: 29' rig. Albertini, 33' Ganz, 44' Savicevic, 46' aut. Colonnese, 60' Nilsen II

: S. Rossi, Nilsen (86' Cardone), Desailly, Costacurta, P. Maldini, Ba, Albertini, Boban (49' Maini), Leonardo, Savicevic, Ganz (63' Andersson) - All.: Capello

INTERNAZIONALE: Pagliuca, Bergomi, Sartor (46' Galante), Colonnese, West, Moriero (56' Recoba), Simeone, Zanetti, Cauet, Ronaldo, Zamorano (56' Djorkaeff) - All.: Simoni

Arbitro: Cesari