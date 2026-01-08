8 gennaio 1998, il Milan vince 5-0 il derby di Coppa Italia: Savicevic segna il suo ultimo gol rossonero
MilanNews.it
L'8 gennaio 1998, il Milan ha battuto 5-0 l'Inter in un match valido per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia: in quella partita, Dejan Savicevic siglò la sua ultima rete con la maglia rossonera. Gli altri gol sono stati invece segnati da Albertini su rigore, Ganz, Nilsen e autorete di Colonnese.
MILAN-INTERNAZIONALE 5-0
Reti: 29' rig. Albertini, 33' Ganz, 44' Savicevic, 46' aut. Colonnese, 60' Nilsen II
MILAN: S. Rossi, Nilsen (86' Cardone), Desailly, Costacurta, P. Maldini, Ba, Albertini, Boban (49' Maini), Leonardo, Savicevic, Ganz (63' Andersson) - All.: Capello
INTERNAZIONALE: Pagliuca, Bergomi, Sartor (46' Galante), Colonnese, West, Moriero (56' Recoba), Simeone, Zanetti, Cauet, Ronaldo, Zamorano (56' Djorkaeff) - All.: Simoni
Arbitro: Cesari
Pubblicità
Gli ex
Rinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafededi Franco Ordine
Le più lette
2 Adani, nuove critiche ad Allegri: "Max dice che i giocatori non devono cambiare posizioni, falso. Così non ti evolvi mai"
4 Rinnovo Maignan: recupero prezioso. Le critiche al gioco di Allegri: alcune giuste, altre in malafede
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Pietro MazzaraSedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com