A. Orlando su Giroud: "Non mi è dispiaciuto, la sua presenza si è sentita"

In merito al rendimento di Olivier Giroud in questa prima parte di stagione, Alessandro Orlando, ex giocatore rossonero, ha spiegato a Tuttomercatoweb.com: "Non mi è dispiaciuto, ha avuto infortuni ed è stato tanto fuori. Non so cosa ci si aspettava, non è mai stato un gran goleador, comunque la sua presenza si è sentita. Dipende, ripeto, da cosa ci si aspettava da lui. Non ha vent'anni e la continuità è importante alla sua età, per quanto tu sia allenato la condizione non la trovi in due partite".