Abate: "Il Milan tornerà in Champions. Calhanoglu è determinante"

In merito alla crescita del Milan, l'ex rossonero Ignazio Abate ha dichiarato a SkySport24: "Tutto il Milan è cresciuto tanto negli ultimi mesi, hanno avuto una crescita incredibile. Il Milan è davvero bello da vedere adesso. San Siro vuoto può aver aiutato la squadra rossonera, non può essere un caso. In questo momento, il Milan sta benissimo e a livello mentale hanno avuto una svolta incredibile. Secondo me tornerà in Champions. L'infortunio di Calhanoglu? E' una brutta perdita, ma il Milan vola sulle ali dell'entusiasmo e riuscirà lo stesso a fare una grande partita stasera. Hakan è determinante nell'attuale schiacchiere tattico dei rossoneri".