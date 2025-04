Abbiati su Donnarumma: "A 16 anni era già di un'altra categoria, un talento su non so quanti.."

Christian Abbiati, ex storico portiere del Milan con cui ha vinto tutto, è stato protagonista del nuovo episodio di “Storie di Serie A”, rubrica di Radio Serie A. L’ex portiere rossonero ha parlato della sua passione per il Milan da vero tifoso e non solo. Un estratto delle sue dichiarazioni:

Su Donnarumma

“Si vedeva, era un’altra categoria. Quando arrivano i ragazzi giovani in prima squadra, la difficoltà principale è la velocità della palla. I tiri dei campioni in prima squadra, sono diversi da quelli della Primavera. Lui era già pronto a 16 anni che è una cosa meravigliosa, un talento su non so quanti“.

Su Mihajlovic

“Sinisa aveva una grande personalità, un grande uomo di cuore. Peccato che il finale sia andato in malomodo, secondo me ha fatto una grande stagione. E poi ha avuto il coraggio di lanciare Gigi che non è da tutti, però me lo ricordo come un anno positivo per me anche se è stato l’ultimo. Penso di aver giocato 1-2 partite, ma ero pronto ad aiutare tutti quanti“.