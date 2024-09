Adli: "Voglio tutto il bene per il Milan, ma ora sono a Firenze. Ho parlato con Pioli della Fiorentina"

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, Yacine Adli ha raccontato come riporta tuttomercatoweb.com:

Pioli le ha mai parlato di Firenze? Che emozione aver fatto subito assist per il 2-2?

"Sì, ho un po' parlato con Pioli e anche col suo staff. Loro hanno sempre detto benissimo di questo club, della città e dell'ambiente. Ero subito convinto e pronto a venire a Firenze, non c'era bisogno di essere convinto. Per me e per nessuno. Sono super felice di essere qua e festeggiare un gol è sempre forte, ma mi importa di festeggiare le vittorie".

Pensa di poter seguire gli esempi di Saelemaekers e De Ketelaere?

"Non so se sia un qualcosa che funziona sempre, ma voglio lavorare bene. Voglio tutto il bene per il Milan ma ora sono a Firenze, lavoro solo per me e non per pensare poi che avrei meritato di più. Voglio dare il 100% per la Fiorentina e me stesso