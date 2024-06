"Adriano Galliani, il Condor". Il vino dedicato al dirigente per l'etichetta The Wine of The Champions

vedi letture

Un etichetta di vino dedicata ad Adriano Galliani, ex storico dirigente del Milan ora al Monza. Questo il comunicato di presentazione dell'iniziativa.

"Adriano Galliani, il Condor.

È questo il nome dell'ultima etichetta di prestigio assoluto che entra a far parte di The Wine of The Champions, produzione vinicola ideata da Fabio Cordella, Direttore Sportivo e Imprenditore che da tempo coinvolge i volti più noti del calcio, a livello mondiale. Per ognuno di loro bottiglie dedicate, con etichetta personalizzata, che nel caso di Adriano Galliani non poteva che rappresentare la stilizzazione del condor, suo celebre pseudonimo.

L'iniziativa, presentata a Milano presso lo show-room Della Marta in via Maroncelli 5, leader nella produzione di innovative vetrine climatizzate e partner di The Wine of The Champions, riguarda un vino rosso e un vino bianco, ovvero un Negroamaro Rosso IGP Salento e un Fiano Bianco IGP Puglia, che saranno contrassegnati con il nome "Adriano Galliani, il Condor".

"Dopo tanti calciatori, un nuovo top player, anzi, il Presidente dei nostri campioni. Siamo felici e orgogliosi che Adriano Galliani abbia scelto di entrare a far parte della nostra famiglia. È uno dei dirigenti più vincenti della storia del calcio. Per noi è un grandissimo onore", ha dichiarato Fabio Cordella.

Tantissimi i calciatori famosi che hanno aderito al progetto di Fabio Cordella Cantine - Viticoltori dal 1911, fra cui Ronaldinho, John Terry, Mascherano, Amauri, Roberto Carlos, Jankulowski, Materazzi, Frey, Diego Lugano, Marcio Amoroso, Ochoa, Chevanton, Barbas, Zamorano, Candela, Cafu, Sneijder, Julio Cesar, Kuranyi e Walter Zenga.

"Questa iniziativa mi diverte, il calcio è passione e lo è anche il vino. È bello coltivare le proprie passioni. Di campioni, grazie al Presidente Silvio Berlusconi, ne ho collezionati tanti nella mia carriera, prima al Milan e ora al Monza. Questa è una piacevole variazione sul tema. Non male come squadra! Un colpo da Condor...", le parole di Adriano Galliani.

Un connubio vincente quello tra Adriano Galliani e The Wine of The Champions, anche in solidarietà: gli introiti spettanti ad Adriano Galliani da questa iniziativa saranno interamente devoluti in beneficenza a La Meridiana - Il Paese Ritrovato, il primo villaggio in Italia - a Monza - dedicato alla cura di persone affette dalla sindrome di Alzheimer".