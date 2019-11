Ag. Strinic: "Ha fatto la preparazione col Milan, poi è arrivato Hernandez e abbiamo rescisso"

Al WyScout Forum di Amsterdam è presente anche Tonci Martic, agente dell'ex rossonero Ivan Strinic. Queste le sue battute ai microfoni di TMW:

Iniziamo da Ivan Strinic, reduce dalla rescissione di contratto con il Milan.

"Si sta allenando in Croazia, aspetta un futuro trasferimento. A gennaio si potrà muovere qualcosa, ovviamente se lui dovesse accettare le proposte. Fisicamente sta davvero bene, non ha giocato perché aveva questi problemi al cuore, ma i dottori lo avevano fermato solo per non correre rischi inutili. Poi è arrivato Laxalt e non aveva più spazio. Ha fatto la preparazione col Milan, poi è arrivato Theo Hernandez e abbiamo deciso di rescindere il contratto".

Possibile futuro ancora in Italia?

"Sì, vediamo se qualcuno cerca un terzino sinistro libero. Ha 32 anni, è in gamba, si sente bene e si allena bene. Può aiutare diverse squadre, secondo me".

Ma si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere della sua avventura rossonera?

"Non se lo aspettava lui, non ha giocato perché in quel momento i dottori non avevano dato i via libera e quindi è rimasto a casa 4 mesi. Non era contento ovviamente ma la vita è così...".