Al Nassr, Pioli dopo la prima vittoria: "Lascerò il mio segno, voglio vincere il campionato"

vedi letture

Buona la prima per Stefano Pioli. L'avventura in Arabia Saudita, sulla panchina dell'Al Nassr, è cominciata a meraviglia e con un 3-0 sul Al Ettifaq che è valso dunque la vittoria al debutto. Con l'ex tecnico del Milan la volontà della società saudita è chiara: tornare finalmente ai vertici della Saudi Pro League e lasciarsi alle spalle la scorsa campagna deludente dell'ex coach Luis Castro.

Il feeling con i tifosi dell'Al Nassr è nato subito, grazie anche alla presentazione diffusa sui social dal club con la canzone "Pioli is on fire", intonata per altro anche ieri sera per sostenere il nuovo allenatore. Al termine del match l'ex rossonero ha commentato il successo ottenuto all'esordio in conferenza stampa: “Quello che ho visto dai giocatori in questa partita è stato molto soddisfacente per me. Abbiamo giocatori locali e stranieri di alto livello e il nostro obiettivo è partecipare a ogni torneo. Lascerò il mio segno con l'Al-Nassr. Il motivo per cui sono entrato nell'Al-Nassr è molto chiaro: voglio vincere i campionati. Ho visto tutte le partite dell'Al-Nassr in questa stagione, ma ora dobbiamo concentrarci sul futuro. La squadra ha il potenziale per ottenere buoni risultati”.

La missione è porre fine all'egemonia dell'Al Hilal di Neymar e Koulibaly. E a proposito di ciò, Pioli ha le idee chiarissime: "Lavoreremo per sviluppare l'intera squadra e per utilizzare tutte le risorse disponibili. Costruiremo il nostro stile di gioco senza aspettare la tattica dell'avversario. Le prossime partite mi insegneranno a conoscere meglio i punti di forza, le debolezze e le capacità della squadra. Speriamo di ottenere risultati positivi". Ronaldo e compagni occupano attualmente il quarto posto, in attesa delle altre partite che completeranno il weekend. La prossima gara è prevista per lunedì contro l'Al-Hazem negli ottavi di finale della Copa del Re.