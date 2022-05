Albertini consiglia i rossoneri: "Milan, vai in campo senza paura e senza fare calcoli"

MilanNews.it

In merito al momento del Milan e alla corsa scudetto, l'ex rossonero Demetrio Albertini ha dichiarato al Corriere della Sera: "A questo punto è fondamentale la consapevolezza nei propri mezzi. Nelle gare rimanenti i giocatori devono scendere in campo senza paura, e soprattutto senza pensare all’obiettivo finale. Devono credere in se stessi e convincersi che se sono primi ora hanno le qualità per esserlo fino alla fine. Premesso che due lunghezze in più in questa fase del cammino non sono poche, penso che il Milan debba valorizzare quei pregi che ha evidenziato finora, su tutti la spavalderia. Deve scendere in campo senza far calcoli, con incoscienza. Come se ogni sfida fosse una gara senza appello. In tante occasioni i giocatori hanno già dimostrato di avere questa mentalità: con la Lazio Tonali ha segnato nel recupero, Leao alla Fiorentina all’82'".