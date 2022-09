Albertini e il Milan: "Non è facile spiegare le emozioni di indossare la maglia della propria squadra del cuore"

MilanNews.it

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato così ai canali social del Milan in merito a cosa significa giocare la Champions League con la maglia del Diavolo: "Non è facile spiegare le emozioni di indossare la maglia della propria squadra del cuore. La Champions è sempre stata importante anche per i tifosi. C'era grande attesa, poi quando scendevi in campo sapevi quello che dovevi fare. Ma l'attesa dalla partita di campionato a quella europea era piena di emozioni".