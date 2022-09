Albertini non ha dubbi: "Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto"

MilanNews.it

Perché il Milan nonostante lo scudetto sul petto non viene indicata ancora come la squadra favorita? Demetro Albertini, ex centrocampista rossonero, ha risposto così a questa domanda di Tuttosport: "Questo succede perché normalmente le favorite del campionato a inizio stagione sono quelle che sommano la storia dei singoli giocatori, sopratutto quelli che arrivano da altri campionati. Ma poi si scende in campo in undici, si parte dallo zero a zero e chi se lo merita vince. E il Milan un anno fa lo ha meritato…".