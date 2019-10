Albertosi: "Giampaolo non è da esonerare"

Esonerare Giampaolo o no? Il Milan riflette e intanto noi a Tuttomercatoweb.com abbiamo sentito il parere di un grande ex rossonero come Ricky Albertosi che in merito ha le idee molto chiare: "Non è giusto mandarlo via - dice a TMW - quando lo hanno preso sapevano che con una squadra giovane serviva tempo per riuscire a far risultati. Non mi sembra il caso di ricominciare da capo con un altro allenatore. Certo, quando le cose vanno male la colpa è sempre dell'allenatore e mai magari di chi ha fatto la squadra".

Il mercato quindi è stato sbagliato?

"Non voglio dire questo. Però per esempio Suso doveva essere l'uomo in più di questa squadra. Se gira è un conto, altrimenti il Milan perde il 30% in fase offensiva".

Se poi comunque il Milan dovesse cambiare davvero tecnico, che tipologia di allenatore servirebbe?

"Gattuso era un tecnico di polso, con lui la squadra pur giovane ha saputo reagire. Non so se ci vuole uno come lui. Non conosco Giampaolo e non so come si rapporta con la squadra".

Si parla molto anche di Spalletti...

"E' bravo e lo conosciamo. Ha la sua filosofia e dove è andato ha sempre ottenuto buoni risultati".