Albertosi: "Milan, serviranno almeno due-tre anni prima di tornare in alto. Su Donnarumma..."

Ricky Albertosi, ex portiere rossonero, ha parlato così del Milan ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Sarà dura entrare in Europa League. Non lo vedo strutturato per rimontare. Donnarumma? Dipende dalla società, dal procuratore e da lui. Se vuol vincere subito deve andar via, se vuol restare in un grande club come il Milan dovrà aspettare un po' per vincere ma i rossoneri avrebbero una garanzia in porta. Serviranno almeno due-tre anni prima di tornare in alto".