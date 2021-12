Allegri sulla Champions: "Spiace per Milan e Atalanta, i rossoneri avevano un girone difficile"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di campionato contro il Venezia, ha parlato così del percorso in Champions League delle italiane: "In tanti dicono tante cose, poi pochi le indovinano e tante le sbagliano. Il calcio è bello perché è opinabile. Mi dispiace che sia l'Atalanta che il Milan siano andate fuori, sarebbe stato bello che le quattro italiane avessero passato il turno. Il Milan aveva un girone difficile, l'Atalanta ha perso all'ultima. Il primo posto è una soddisfazione, ma ora non possiamo pensare alla Champions. Dobbiamo pensare al campionato, dove siamo in netto ritardo. Dobbiamo pensare partita dopo partita" riporta tuttomercatoweb.com.