Amantino Mancini: "Sono andato in prestito al Milan perchè all'Inter non giocavo"

Amantino Mancini, ex giocatore rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di SkySport24 sulla sua esperienza al Milan da gennaio 2010 a giugno 2010: "All'Inter non giocavo e quindi ho deciso di andare in prestito al Milan. Lì ho fatto tre partite e mi sono infortunato, sono stato fermo quasi due mesi e mezzi per un problema al flessore. Sono tornato che era già maggio e quindi il club ha deciso di non riscattarmi".