Ambrosini e la rivalità nel derby: "L'odio calcistico è sempre stato sano"

Massimo Ambrosini ha parlato così del derby di Milano a Cronache di Spogliatoio. Questo un estratto: "Se tu mi parli di derby, il primo flash era la rivalità che c'era, l'odio calcistico che c'era ma è sempre stato sano. Quella volontà, quella tensione che c'era fra quelle squadre che avevano delle personalità di altissimo livello che facevano arrivare quella cattiveria agonistica che io raramente poi riuscivo a portare in campo in quella situazione lì.

Perché era diversa dagli altri, avevi uno stimolo o una voglia che poi si tramutava in alcune situazioni di freno. Ogni tanto ci incontriamo con Materazzi, Cordoba, adesso facciamo un altro lavoro ma prima non ci frequentavamo con gli avversari. C'erano meno opportunità. Prima vivevi un sentimento di un certo tipo, bello ricordarlo".