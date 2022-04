Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

"Ibra è il jolly scudetto del Milan". Parola di Massimo Ambrosini, ex centrocampista dei rossoneri e oggi opinionista tv: "Soprattutto in queste gare - dice a Libero - in cui i ritmi si abbasseranno. Lui è un mago. Se Ibra si ritirerà in caso di vittoria finale? Chiedetelo a lui. Una vittoria potrebbe convincerlo a rinnovare come a lasciare".