Ambrosini: "Kalulu e Leao perfetti sul gol. Importante la rete di Messias"

Ai microfoni di DAZN, Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ha commentato così i gol di Leao e Messias contro il Genoa: "Il cross di Kalulu è di alto livello, era perfetto. La presenza di Leao sul secondo palo è perfetta, vanno fatti i complimenti ad entrambi per questo gol. Il gol di Messias è stato importante, anche se il Genoa non dava la sensazione di poter essere molto pericoloso. Ma per diventare pericolosi nel calcio basta un calcio piazzato. Messias è da poco che vive una realtà di questo tipo, quindi alcune prestazioni negative possono condizionare".