Ambrosini: "Milan costruito con criterio. Ha basi solide che arrivano da Gattuso"

Massimo Ambrosini, a Milan Tv, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Sul Cesena: “Ci ho fatto le giovanili, un campionato di Serie B. Questo stadio per me vuol dire tanto. Il passaggio al Milan è stato difficile, non è stato facile cambiare tutto. All’epoca il Milan era veramente la squadra più forte del mondo. Ricordo ogni cosa del primo allenamento, di quando mi hanno detto che avrei giocato nel Milan”

Sulle ultime gare a Cesena e al Milan: “L’ultima partita col Cesena faccio fatica. Quelle del Milan me le ricordo tutte. La terza partita la giocai proprio al Manuzzi”

Sul Milan di oggi: “La squadra è giovane e costruita con criterio. Ha basi solide che arrivano dall’anno scorso, il lavoro di Rino non va buttato. Giampaolo sta mettendo le sue idee, ci sono giocatori giovani. È una squadra giovane. I discorso di oggi tra una settimana possono non valere nulla perché può cambiare tutto”