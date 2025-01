Ambrosini: "Milan fortunato contro il Parma. Scelte forti di Conceiçao all'intervallo, se non avesse vinto..."

L'ex rossonero Massimo Ambrosini ha commentato così a DAZN la vittoria in rimonta del Milan contro il Parma: "Non bisogna confondere la reazione che ha avuto il Milan in Supercoppa Italiana rispetto a quella avuto contro il Parma che è frutto più della casualità che della volontà. Nei minuti finali la squadra avversaria va in confusione e crei occasioni, ma più per l'inerzia della partita che per altro. Il Milan è stato fortunato. Anche un pareggio avrebbe aperto una situazione complicata viste anche le scelte di Conceiçao all'intervallo, scelte forti, molo forti. Al Milan non è più pensabile di scendere in campo e affrontare partite così importanti in questo modo".

Questo il tabellino di Milan-Parma di Serie A:

MILAN-PARMA 3-2

Marcatori: 24’ Cancellieri, 38’ Pulisic, 80’ Delprato, 90’+1 Reijnders, 90’+4 Chukwueze.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 78’ Jovic), Gabbia, Pavlović, Theo Hernández (dal 46’ Bartesaghi); Musah, Fofana (dal 57’ Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (dal 57’ Abraham), Leão (dal 46’ Bennacer). A disp.: Sportiello, Jiménez, Terracciano, Tomori, Zeroli, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (dal 70’ Haj), Sohm; Man (dal 70’ Almqvist), Cancellieri (dal 83’ Hainaut), Mihăilă (dal 77’ Løvik); Djurić (dal 70’ Camara). A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Trabucchi, Estévez, Keita, Plicco, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 12’ Pavlovic. 33’ Vogliacco, 37’ Sohm, 43’ Fofana, 45’+1 Delprato, 74’ Haj.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.