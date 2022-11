Ambrosini: "Questo Milan può aprire un ciclo. Maldini e Pioli hanno mantenuto sempre alta l’asticella dell’ambizione"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan può aprire un ciclo? Questa la risposta di Massimo Ambrosini, ex giocatore rossonero, ai microfoni di Tuttosport: "Certo, anche perché Paolo e Stefano Pioli hanno mantenuto sempre alta l’asticella dell’ambizione. Per creare un ciclo ci vogliono, oltre all’ambizione, pure serietà, progettualità e mentalità. E questa squadra è pronta per competere per più anni, che è la base per restare in alto".