Amelia: "Fa bene il Milan a voler ripartire da Gigio. Pioli sta facendo ottime cose"

Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha rilasciato queste parole ai microfoni di SkySport24 sul Milan che ieri ha battuto 2-0 la Roma: "Il Milan sta bene di testa e questo fa la differenze nelle gare importanti. La squadra corre e anche questo fa la differenza in questo momento. Pioli sta facendo ottime cose. Kjaer? Ho giocato con lui a Palermo ed è sempre stato molto attento in fase difensiva. Ha dato tanto equlibrio alla fase difensiva del Milan. I rossoneri devono cercare di subire il meno possibile, poi qualcosa in avanti crea sempre qualcosa. Donnarumma? Fa bene il Milan a voler ripartire da Gigio. Un'eventuale cessione di Donnarumma vorrebbe dire che il club non vuole creare qualcosa di grande. La sua permanenza significherebbe invece che la società milanista vuole tornare in alto. Mi auguro che si trovi una soluzione per il rinnovo di Gigio".