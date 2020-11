Amelia: "Ibra è un trascinatore, può giocare come Maldini ad alti livelli fino a 41 anni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Marco Amelia, ex portiere del Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttonapoli.net: "Ibra è un trascinatore, trascina se stesso e gli altri. Si può pensare che alla sua età che sia un po’ più stanco degli altri, ma ha doti mentali e fisiche che gli permettono di recuperare presto. Penso che possa fare come Maldini, che ha giocato nel Milan ad alti livelli fino a 41 anni. I portieri del Milan e del Napoli? Donnarumma e Meret sono tra i portieri più forti a livello europeo. Il Napoli ha due numeri uno forti, Ospina è più che un ottimo portiere e per Meret sono contento, quando viene chiamato in causa fa sempre bene, il Napoli ha il portiere per il futuro”.