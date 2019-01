Amelia: "Il Milan si aspettava di più da Higuain. Sostituto? Vedrei bene un ritorno di Pato. Su Piatek..."

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb l’ex portiere rossonero, oggi allenatore della Lupa Roma, Marco Amelia, ha parlato così del momento di Gonzalo Higuain: "La serenità per un calciatore è indispensabile, con Rino il rapporto mi sembra buono. Ma ci sono tanti fattori che incidono nelle scelte di un professionista, tecnici, economici e personali. Il Milan ha investito molto e probabilmente si aspettava qualcosa in più. Un club ha il dovere di riflettere sempre per programmare, a maggior ragione se ha dei paletti da rispettare negli investimenti sul mercato. Mi auguro che, qualsiasi sia l’epilogo di questa vicenda, sia la soluzione migliore per il bene del Milan. Chi il sostituto ideale del Pipita? Personalmente vedrei bene un ritorno di Pato, che è molto motivato a rientrare in Europa per dimostrare di essere ancora tra gli attaccanti più forti in circolazione. Ora è maturo, nel pieno delle sue potenzialità, e poi sa cosa significa essere un giocatore del Milan. Piatek? Piatek è un attaccante di valore, ma per considerarlo un top vorrei che si confermasse per due-tre stagioni ad alti livelli”.