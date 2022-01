Amelia: "Maldini e Massara troveranno il difensore giusto per Pioli"

L'ex portiere rossonero Marco Amelia, ai microfoni di SkySport24, ha parlato così del mercato del Milan: "Visto l'infortunio di Kjaer, al Milan serve un difensore bravo nell'uno contro uno e anche ad impostare. Non è facile trovare un giocatore così, chi ce l'ha se lo tiene stretto. I nomi che circolare sono tanti, ma credo ce ne siano tanti di bravi anche in Italia, come per esempio Ferrari del Sassuolo che mi piace tantissimo. Maldini e Massara stanno facendo un grande lavoro finora e quindi troveranno il giocatore giusto per Pioli".