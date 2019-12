Ancelotti: "C’è sempre la voglia di rivedere il Milan protagonista"

Ai microfoni di Milan TV, Carlo Ancelotti ha commentato così le sue esperienze in rossonero: "È una bella storia sopratutto per la squadra a cui ho avuto la fortuna di partecipare. E' stato qualcosa di straordinario. La storia deve continuare, ora è un periodo complicato, ma rimane tutto quello che è stato e poi c’è sempre la voglia di rivedere il Milan protagonista. Sono arrivato al Milan nel momento giusto, con un presidente che ha investito tanto, con un allenatore che aveva idee innovative e con grande campioni come compagni di squadra. Sono stato fortunato anche poi quando sono tornato, sono arrivato in due momenti molto buoni. Ho avuto una buona stella, ho scelto i momenti giusti per arrivare al Milan".

