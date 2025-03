Ancelotti contro Simeone, atto 28°: il Cholo vuole pareggiare il numero di vittorie

"Io e Simeone abbiamo un'idea molto simile del calcio", ha detto ieri Carlo Ancelotti in conferenza stampa, sottolineando anche "il grande rispetto" che nutre per il tecnico dell'Atlético. Prima della partita di andata aveva ricordato il suo primo ricordo calcistico del Cholo, e da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia: "Fu quando era calciatore e segnò in un Juventus-Lazio. Eravamo in lotta per lo Scudetto, la Lazio vinse e si prese il titolo, era il 2000. È un grande allenatore: mi piace la sua lettura delle partite, il modo in cui mette in campo la squadra, la sua strategia e il suo impegno in difesa".

La risposta di Diego Simeone non si è fatta attendere: "Ancelotti è molto più bravo di me", ma stasera non ci sarà spazio per complimenti e adulazione. Sarà una battaglia vera, con l'obiettivo di conquistare i quarti di finale di Champions League, l'unico successo che manca all'argentino che guida l'Atletico Madrid e che per due volte è sfuggito all'ultimo istante, proprio a causa del Real.

Sarà il ventottesimo confronto tra i due: Carletto è l'unico ad aver battuto Simeone dieci volte nella sua carriera da allenatore; al contrario, il tecnico biancorosso minaccia il record di Spalletti di 11 vittorie contro Ancelotti e punta la decima, per pareggiare i conti e regalarsi una nuova notte magica.