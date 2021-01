Ancelotti: "Milan, la sfida con la Juve non è decisiva. Maldini ha fatto un grande lavoro"

Carlo Ancelotti, attuale allenatore dell'Everton ed ex tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su RadioUno e sulla squadra rossonera di Pioli ha dichiarato: "Sta facendo molto bene, questo è chiaro. Non penso assolutamente che la partita contro la Juventus di mercoledì sia decisiva. Grazie a Maldini è stato fatto un grande lavoro di reclutamento dei giovani, visto che non c'era la possibilità di sfruttare grossi capitali. Per quel che riguarda l'inter il discorso è diverso: c'è stato l'intervento forte di un investitore".