Ancelotti rivela: "Sono stato due volte vicino al ritorno al Milan: prima mi ha cercato Galliani e poi anche Fassone"

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera nella quale ha parlato anche di Rino Gattuso e del Milan: "Gattuso è molto coinvolto, all’inizio è così: hai meno certezze, ti fidi poco degli altri, cerchi di fare tutto tu. Poi capisci che è fondamentale dedicare un po’ di tempo a te stesso. Quando ho iniziato stavo 24 ore al giorno sul pezzo, era il ‘96 e ho detto: nel 2000 smetto. Siamo nel 2018... Milan e Inter? Le vicende societarie hanno inciso. Ora sembra che l’Inter si sia sistemata, c’è un progetto chiaro. Il Milan è più in via di definizione: il fondo Elliott in 5 anni cercherà di portare il club ad alto livello e poi arriverà un altro proprietario. Se sono stato davvero vicino a tornare al Milan? Due volte. Quando sono andato via dal Real Galliani è venuto a caccia a Madrid, ma dovevo riprendermi da un problema alla cervicale. E poi un’altra volta con Fassone c’è stato un mezzo tentativo, dopo il Bayern".