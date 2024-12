Ancelotti sbotta in conferenza stampa: "Arrivano troppe critiche, forse siete stanchi di me..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Girona, mister Carlo Ancelotti ha parlato del gran numero di critiche ricevute in questa prima parte di stagione non all'altezza delle aspettative da parte del suo Real Madrid: "Devo accettarlo, la squadra non sta esprimendo il meglio di sé e, come sempre nel calcio, l'allenatore è il principale responsabile. Detto questo, mi sembra che stiano arrivando troppe critiche. Forse sono stanchi di me. Io non sono stanco. Capisco le critiche, sono accettabili. A volte sono carburante, mi danno energia", le dichiarazioni dell'esperto tecnico merengue pochi giorni dopo la sconfitta con l'Athetic Club.

Il programma completo del 16° turno de LaLiga

Venerdì 6 dicembre 2024

21:00 - Celta Vigo vs Maiorca

Sabato 7 dicembre 2024

14:00 - Las Palmas vs Real Valladolid

16:15 - Betis Siviglia vs Barcellona

18:30 - Valencia vs Rayo Vallecano

21:00 - Girona vs Real Madrid

Domenica 8 dicembre 2024

14:00 - Leganes vs Real Sociedad

16:15 - Athletic Bilbao vs Villarreal

18:30 - Osasuna vs Alaves

21:00 - Atletico Madrid vs Siviglia

La classifica aggiornata

Barcellona - 37 punti (16 partite)

Real Madrid - 33 punti (15 partite)

Atl. Madrid - 32 punti (15 partite)

Ath. Bilbao - 29 punti (16 partite)

Villarreal - 26 punti (14 partite)

Maiorca - 24 punti (16 partite)

Osasuna - 23 punti (15 partite)

Girona - 22 punti (15 partite)

Real Sociedad - 21 punti (15 partite)

Betis - 20 punti (15 partite)

Siviglia - 19 punti (15 partite)

Celta Vigo - 18 punti (15 partite)

Vallecano - 16 punti (14 partite)

Las Palmas - 15 punti (15 partite)

Leganes - 15 punti (15 partite)

Alaves - 14 punti (15 partite)

Getafe - 13 punti (15 partite)

Espanyol - 13 punti (14 partite)

Valencia - 10 punti (13 partite)

Valladolid - 9 punti (15 partite)