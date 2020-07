Ancelotti sul Milan: "Giusto confermare Pioli. Ibra? È un giocatore ancora indispensabile"

Carlo Ancelotti, ex rossonero e attuale tecnico dell'Everton, è intervenuto a Radio Rai durante trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" e in merito al possibile rinnovo di Ibrahimovic con il Milan ha dichiarato: "Confermare Ibra non è giusto ma doveroso. È un giocatore ancora indispensabile. Credo poi che sia stato giusto confermare Pioli, ha fatto un ottimo lavoro, ha preso una squadra in difficoltà e l'ha tirata fuori".