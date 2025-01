Ancelotti tira fuori l'orgoglio: "Non sono il migliore ma neanche il più stupido"

Il Real Madrid torna in campo domani nella sfida degli ottavi di finale di Copa del Rey contro il Celta dopo la tremenda sconfitta nella finale di Supercoppa contro il Barcellona: "È un'occasione importante che arriva dopo una partita brutta, che ci ha fatto molto male. Ma non siamo affondati, dobbiamo reagire. Voglio che la squadra abbia una reazione forte dopo la partita dell'altro giorno", ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza stampa riportata da As.

La sconfitta è stata un passo indietro?

"È sicuramente un passo indietro, ma dobbiamo andare avanti. Siamo ben posizionati in tutte le competizioni. È stata una brutta partita, abbiamo commesso tanti errori ma abbiamo trovato la soluzione. Dobbiamo andare avanti. La mancanza di impegno è collettiva, non individuale. La valutazione della partita è stata pessima difensivamente sotto tutti i punti di vista. E non c'è niente altro da aggiungere".

A settembre avevi detto che questa squadra era migliore di quella della scorsa stagione.

"Ha gioventù, energia, qualità, impegno... Non sempre riesce a dimostrarlo, ma è una squadra di assoluto valore e ho piena fiducia. Ha vinto l'Intercontinentale, la Supercoppa Europea. È stata una brutta partita... Abbiamo pagato il conto, un conto caro, ma fa parte del gioco. Lotteremo fino alla fine, come sempre. Tutti possono dire la loro opinione, io ho comunque piena fiducia in tutti i miei giocatori, soprattutto in quelli che in questo momento non stanno tirando fuori la loro versione migliore".