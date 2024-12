Anche l'ex rossonero Jan Carlo Simic presente a San Siro per assistere a Milan-Roma

vedi letture

Gli ex

Ieri alle 22:12 Gli ex

C'è anche Jan-Carlo Simić sugli spalti di San Siro ad assistere al big match Milan-Roma, valido per il 18° turno di Serie A. Il giovane difensore tedesco naturalizzato serbo, con un recente passato proprio tra le fila rossonere, è allo stadio per seguire i suoi ex compagni.

Il centrale 19enne oggi gioca in Belgio nell'Anderlecht, club col quale in questa stagione ha già collezionato ben 28 presenze con due gol e due assist realizzati.